ΗΠΑ: Πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης πλαστικών - Εντολή εκκένωσης σε περίπου 2.000 κατοίκους του Ρίτσμοντ - Βίντεο

Ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού έχει σκεπάσει τον ουρανό της περιοχής, όπως φαίνεται σε εικόνες από τον τόπο της πυρκαγιάς.

«Πρόκειται για βιομηχανική εγκατάσταση συλλογής πλαστικών και άλλων υλικών προς ανακύκλωση ή μεταπώληση», είπε σε συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος του Ρίτσμοντ, Ντέιβ Σνόου.

Urgent Situation Unfolds as Firefighters and Multiple Agencies Confront Serious Fire at Plastic Recycling Center in Richmond,… pic.twitter.com/tM6jUdrwKQ

?? #BREAKING : Urgent Evacuation Ordered as Massive Fire Engulfs Plastic Recycling Plant with over 1800 Propane Tanks at Risk

Παρά την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές ημέρες προτού σβηστεί η φωτιά. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής στην πολιτεία της Ιντιάνα, Στιβ Τζόουνς, προειδοποίησε για την απειλή του «τοξικού νέφους» και για προληπτικούς λόγους οι αρχές έδωσαν εντολή εκκένωσης σε ακτίνα 800 μέτρων γύρω από τον τόπο της πυρκαγιάς. Ως εκ τούτου, περίπου 2.000 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

A terrible fire occured at a plastic processing plant in the US state of #Indiana.

All fire departments in #Richmond are involved in the elimination of the fire. More than 2,000 people have been evacuated. pic.twitter.com/nng6IXt0oU