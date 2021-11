ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κοντά σε λύκειο στο Κολοράντο - Τραυματίες έξι έφηβοι

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Το ένα από τα παιδιά χρειάστηκε να υποβληθεί «σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση» αλλά «μας είπαν ότι τα τραύματα που υπέστη δεν είναι θανάσιμα», σημείωσε η κυρία Ουίλσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

Επιτόπου βρέθηκαν κάλυκες από σφαίρες όπλων διαφόρων διαμετρημάτων από την αστυνομία. Πιστεύεται ότι ένας ή περισσότεροι δράστες άνοιξαν πυρ μέσα από αυτοκίνητο ή αυτοκίνητα εν κινήσει.

#APDAlert: Officers are on scene of a shooting at Nome Park, Nome/12th.

There are multiple people shot, unknown ages or conditions. Central HS is on lockdown.

Unknown suspect, who is no longer on scene.

Updates will be here. pic.twitter.com/SCZBhrm8Iv