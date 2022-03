ΗΠΑ: Πυροβολισμοί μπροστά σε λύκειο - Ενας έφηβος νεκρός και δύο τραυματίες

Τρεις έφηβοι, τραυματισμένοι από σφαίρες, βρέθηκαν επιτόπου από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Το ένα από τα θύματα υπέκυψε στα τραύματά του· τα άλλα δύο δέχονται ιατρικές φροντίδες, κατά την αστυνομία.

«Τα πυρά φαίνεται πως προήλθαν από διερχόμενο όχημα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η αστυνομία ανέφερε ότι συνέλαβε «υπόπτους», χωρίς προς το παρόν να έχει προχωρήσει στην απαγγελία κατηγοριών.

UPDATE: 1 dead, 2 in critical condition in shooting outside Des Moines High School

Reports indicate that a 15-year old boy that was shot just outside East High School was the victim that died. Two girls, ages 16 & 18 are in critical condition.https://t.co/KJnPh29Mv7pic.twitter.com/O6WMSDxN0r