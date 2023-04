ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε αυτοκινητόδρομο στο Μέιν - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες του Pressherald.com, η αστυνομία εντόπισε τέσσερα πτώματα σε ένα σπίτι στην οδό Augusta Road στο Bowdoin λίγο πριν από τις 10:30 π.μ., σύμφωνα με την πολιτειακή αστυνομία. Ο ιατροδικαστής της πολιτείας στην Augusta θα διενεργήσει νεκροψία για να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου τους.

#BREAKING : At least 7 people shot, 4 killed in Maine shooting spree. Police have a suspect in custody. #BreakingNews pic.twitter.com/rGSucSMUGL

Λίγο αφότου η αστυνομία ανακάλυψε τα πτώματα στο Bowdoin, τρεις άνθρωποι πυροβολήθηκαν στον αυτοκινητόδρομο I-295 νότια κοντά στο σημείο 17 και την έξοδο 15 στο Γιάρμουθ. Το περιστατικό διέκοψε την κυκλοφορία προς τα νότια, ενώ αστυνομικοί από διάφορα τμήματα αναζητούσαν τον ύποπτο.

The southbound side of I-295 in Yarmouth is still closed at this time. Please avoid the area. Follow @MEStatePolice for updates on the nature of the incident.