ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ μουσικής

Το Gorge φιλοξενεί το Beyond Wonderland αυτό το Σαββατοκύριακο, ένα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής με χιλιάδες επισκέπτες. Διαθέτει χώρους κατασκήνωσης ακριβώς έξω από την κύρια είσοδό του, καθώς και λίγο πιο μακριά.

BREAKING: Several victims in Gorge Amphitheatre shooting, with suspect in custody.

Please avoid the Gorge Gate H campgrounds area as it is closed due to an incident that has been handled by local authorities. There is no current danger to festival goers or the campgrounds.

And that was just the Pre-Party. ???? @RiotTenMusic turned the Cheshire Woods upside down. ????

THANK YOU, Headliners for an EPIC start to #BeyondPNW! ????

See you in the campgrounds for night one of the Silent Disco! ???? pic.twitter.com/TP0SRu6gZA