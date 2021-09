ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Βιρτζίνια – Δύο τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ, λόγω περιστατικού με πυροβολισμούς σε γυμνάσιο της Βιρτζίνια.

Οι μαθητές του Heritage High School στο Νιούπορτ έχουν απομακρυνθεί και έχουν μεταφερθεί σε ένα γήπεδο τένις, ενώ οι αστυνομικοί κάνουν έρευνες στο κτίριο, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, επιβεβαιώθηκε ότι πυροβολήθηκαν ένας 17χρονος άνδρας και μια 17χρονη γυναίκα.

Ο ύποπτος δεν βρίσκεται υπό κράτηση αυτή τη στιγμή, ωστόσο σύμφωνα με τις αρχές δεν είναι πλέον στο σχολείο. Στο σημείο βρέθηκαν στοιχεία, ενώ εικάζεται ότι ο ύποπτος γνώριζε τα θύματα.

BREAKING: A source confirms there was an "incident" inside Heritage High School in Newport News. Someone has been shot, extent of injuries unknown at this time. @13NewsNowpic.twitter.com/tiSfizZXKe September 20, 2021

Shooting?—?Heritage High School -https://t.co/s6CcjGzwfi — Newport News Police Department (@NewportNewsPD) September 20, 2021

Δείτε βίντεο που ανέβηκαν στα social media:

BREAKING VIDEO: Shooting at Heritage High School in Newport News, Virginia. Police confirm at least two people shot. pic.twitter.com/MTgJOZL1io — Personal Blog Media News (@pbmnews) September 20, 2021

5 shot 2 dead Jacari/Jacori is the shooters name #HeritageHighSchoolpic.twitter.com/LKz6umdJlK — Undercover PickMe (@Shweetass) September 20, 2021