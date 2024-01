ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αϊόβα - Αναφορές για εισβολή ενόπλου και αρκετούς τραυματίες - Live εικόνα

Στο σχολείο έχει ήδη φτάσει ισχυρή δύναμη με αστυνομικούς, ειδικές δυνάμεις, πυροσβέστες και τουλάχιστον 5 ασθενοφόρα.

Η περιοχή γύρω από το σχολείο έχει αποκλειστεί, ενώ προσγειώθηκαν και ελικόπτερα πρώτων βοηθειών.

Επίσης υπάρουν αναφορές για αερκετούς τραυματίες.

Ο εκπρόσωπος της πόλης Chris Cohea, ανέφερε ότι το κοντινό δημοτικό σχολείο έχει επίσης αποκλειστεί με τους μαθητές εκεί να κρατούνται στις αίθουσες.

Σύμφωνα με το γραφείο του Σερίφη του Ντάλας, η αστυνομία ερευνά περιστατικό με ένοπλο στο λύκειο Perry. To ΝΒC μεταδίδει ότι δεν υπάρχουν ακόμη άλλες πληροφορίες για το περιστατικό.

Σύμφωνα με το NBC News, σήμερα είναι η πρώτη ημέρα επανέναρξης των μαθημάτων στα σχολεία, μετά τις γιορτές.

