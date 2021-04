ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Νόξβιλ του Τενεσί – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το τηλεοπτικό δίκτυο Local 10 News μετέδωσε ότι το σχολείο έχει τεθεί υπό αυστηρό αποκλεισμό και ότι οι γονείς κλήθηκαν να πάνε στο πίσω μέρος του σχολικού συγκροτήματος για να πάρουν τα παιδιά τους.

Η αστυνομία αναφέρει ότι πολλά υπάρχουν πολλά θύματα πυροβολισμών, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού.

Αστυνομικές δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο σχολείο.

Υπάρχουν επίσης πληροφορίες πως ο δράστης συνελήφθη.

Πριν τέσσερις μέρες, ο κυβερνήτης της πολιτείας του Τενεσί είχε υπογράψει νόμο που επιτρέπει την ελεύθερη οπλοκατοχή.

A reunification site has been established at the baseball field behind Austin-East High School near Wilson and S. Hembree. https://t.co/zmQGzwb6cO