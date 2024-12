ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Ουισκόνσιν - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Breaking: Mass shooting at Christian School in Madison Wisconsin

«Αυτή παραμένει μια ενεργή και συνεχιζόμενη έρευνα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Μάντισον. «Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινώνονται μόλις είναι διαθέσιμες. Προς το παρόν πρέπει οι άνθρωποι να αποφεύγουν την περιοχή».

Το Abundant Life Christian School είναι μη θρησκευτικό και έχει περίπου 390 μαθητές, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Multiple people reported shot after a gunman burst into Abundant Life Christian School in Madison, Wisconsin and opened fire. pic.twitter.com/9MffEcwEgq

Το σχολείο φιλοξενεί μαθητές από το νηπιαγωγείο έως τη 12η τάξη, και οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

BREAKING: Police in Madison, Wisconsin, said they're investigating a shooting at Abundant Life Christian School.

Multiple injuries have been reported, police said. The shooter is "down," according to Madison police.

Read more: https://t.co/8CMxgAJ9bTpic.twitter.com/yz0eBR018W