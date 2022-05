ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε τελετή αποφοίτησης

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς και μία νεκρή, με την αστυνομία της Νέας Ορλεάνης να ανακοινώνει ότι συνέλαβε έναν ύποπτο που φέρεται να άνοιξε πυρ στο πάρκινγκ έξω από το χώρο, μετά την ολοκλήρωση της τελετής αποφοίτησης.

Ο ύποπτος και τα θύματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί ακόμα. Τα ασθενοφόρα της Νέας Ορλεάνης μεταφέρουν γρήγορα τους τραυματίες στο τοπικό νοσοκομείο.

??#BREAKING: Multiple People Shot at High School Graduation Ceremony In New Orleans

??#NewOrleans l #Louisiana

Multiple Police are at scene as they confirm at least three people have been shot at Xavier University, where the ceremony is taking place a suspect has been detained pic.twitter.com/Spnwta0ySc