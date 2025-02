ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Οχάιο - Αναφορές για τραυματίες

Παραμένει ασαφές αν πρόκειται για έναν ή πολλούς δράστες ή ποια είναι τα κίνητρα ως αυτό το στάδιο, κατά την ίδια πηγή.

Τοπικός τηλεοπτικός σταθμός, μέρος του εθνικού δικτύου του NBC, μετέδωσε νωρίτερα πως υπάρχουν τραυματίες, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι.

??#BREAKING: A Level One mass casualty event has been declared due to an active shooter situation after multiple victims were shot in the KDC/One manufacturing plant????#NewAlbany | #Ohio??At this time Numerous law enforcement officers and emergency crews are currently on the… pic.twitter.com/qV0ZBtnLMy