ΗΠΑ: Ρωσικό μαχητικό έπληξε αμερικανικό drone πάνω από τη Συρία προκαλώντας του σοβαρή ζημιά

Τους τελευταίους αρκετούς μήνες, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι, ρωσικά αεροσκάφη αύξησαν τον ρυθμό επικίνδυνων συναπαντημάτων με στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ πάνω από τη Συρία, όπου επιχειρούν δυνάμεις και από τις δύο χώρες.

"Ρωσική φωτοβολίδα έπληξε το αμερικανικό MQ-9, προκαλώντας σοβαρή ζημιά στον έλικά του", ανέφερε ο αμερικανικός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

"Ευτυχώς, το πλήρωμα του MQ-9 κατάφερε να διατηρήσει την πτήση και να επιστρέψει με ασφάλεια το αεροσκάφος στη βάση του", προσθέτει η ανακοίνωση.

#BREAKING: Russian fighter jets 'severely damaged' a US Air Force MQ-9 Reaper drone that was conducting counter-ISIS operations over Syria. -CENTCOM pic.twitter.com/77vAd9LSIT