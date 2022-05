ΗΠΑ: Σε διαρκείς συνομιλίες με τους εταίρους της για την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας - Βίντεο

Μιλώντας σε συνέδριο της Wall Street Journal, η Γέλεν απέφυγε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες και αρκέστηκε να πει ότι επιπρόσθετα μέτρα είναι πιθανά «αν η Ρωσία συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας».

Η Ρωσία χαρακτηρίζει «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» την εισβολή των στρατευμάτων της στην Ουκρανία.

Σε ό,τι αφορά την αμερικανική οικονομία, η Τζάνετ Γέλεν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα πρέπει να είναι «επιδέξια» αλλά «και τυχερή» προκειμένου να την οδηγήσει σε μια... ομαλή προσγείωση, καθώς η Fed προσπαθεί να τιθασεύσει τον καλπάζοντα πληθωρισμό.

Εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην τρέχουσα κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας, ωστόσο ο πληθωρισμός – που βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών – αποτελεί μεγάλο πρόβλημα και είναι καθήκον της Fed να τον μειώσει.

Οι δηλώσεις της Γέλεν έγιναν λίγες ώρες πριν από την αναμενόμενη ανακοίνωση της Fed για την αύξηση των επιτοκίων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

