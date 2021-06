ΗΠΑ: Σε φυλάκιση τριών ετών καταδικάστηκε η ηθοποιός Άλισον Μακ για τον ρόλο της στην αίρεση DOS

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, REUTERS

Η ποινή που επιβλήθηκε στη Μακ ήταν μειωμένη, αφού ο δικαστής έλαβε υπόψη του ότι συνεργάστηκε με τις αρχές. Οι εισαγγελείς είχαν επίσης ζητήσει να της επιβληθεί ποινή μικρότερη από εκείνη που προβλέπει ο νόμος σε αντίστοιχες περιπτώσεις και φτάνει τα 14-17 χρόνια κάθειρξη. Ο δικαστής Νίκολας Γκαρόφις της επέβαλε τελικά ποινή 3 ετών για καθεμιά από τις κατηγορίες (εκβιασμός και συνωμοσία), τις οποίες θα εκτίσει ταυτόχρονα.

Η 38χρονη Μακ παρείχε στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς του Μπρούκλιν πολύτιμες πληροφορίες για τη λειτουργία της αίρεσης και τη δράση του Κιθ Ρανίερ. Αποκάλυψε ότι ο υποτιθέμενος γκουρού προέτρεπε τις συνεργάτιδές του στην οργάνωση να στρατολογούν άλλες γυναίκες και να τις διατάζουν να έρχονται σε σεξουαλική επαφή μαζί του. Έδωσε επίσης μια ηχογραφημένη συνομιλία της με τον Ρανίερ, που αποδείχτηκε κρίσιμης σημασίας για την καταδίκη του αφού σ’ αυτήν της εξηγούσε πώς θα έπρεπε να μαρκάρονται οι γυναίκες, σε μια τελετή την οποία βιντεοσκοπούσαν. Στη συζήτηση της ανέλυε επίσης πώς θα έπρεπε να μιλάει στις «σκλάβες», κατά τη διάρκεια της τελετής, ώστε να τις πείθει και «να μην έχουν την εντύπωση ότι εξαναγκάζονται».

Πέρσι τον Οκτώβριο ο Ρανίερ καταδικάστηκε σε κάθειρξη 120 ετών για τη δράση του στη σέχτα DOS και στην οργάνωση NXIVM, η οποία υποτίθεται ότι οργάνωνε σεμινάρια από το 1998 μέχρι το 2018 και εξαπάτησε χιλιάδες ανθρώπους στο διάστημα αυτό.

Η Άλισον Μακ, με δάκρυα στα μάτια, ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα και την οικογένειά της, δηλώνοντας ότι αισθάνεται «τύψεις και ενοχή» για αυτό το «φρικτό κεφάλαιο της ζωής της». «Ντρέπομαι για τον τρόπο με τον οποίο φέρθηκα», πρόσθεσε. «Το να βγω από αυτήν την πλάνη ήταν η δυσκολότερη εμπειρία της ζωής μου», είπε.

Τα ηγετικά στελέχη της αίρεσης χρησιμοποιούσαν γυμνές φωτογραφίες των γυναικών και άλλο υλικό που θα τους προκαλούσε βλάβη για να τις εκβιάζουν. Η Μακ παραδέχτηκε ότι ανάγκασε δύο γυναίκες να εργαστούν δωρεάν, απειλώντας ότι θα έδινε στη δημοσιότητα πληροφορίες που θα τις εξέθεταν.

Ένα από τα θύματα, η Τζέσικα Λόαν, μίλησε σήμερα στη δικαστήριο, αποκαλώντας «αρπακτικό και διαβολικό ον» τη Μακ, η οποία, όπως είπε, προσπάθησε να την χειραγωγήσει συναισθηματικά και τελικά τη διέταξε να «αποπλανήσει» τον Ρανίερ γιατί έτσι θα επούλωνε το ψυχικό τραύμα της από μια παλαιότερη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη.

Actress Allison Mack to be sentenced for role in NXIVM cult https://t.co/Rwm9SWGyYNpic.twitter.com/S6mGu3F2yk