ΗΠΑ: Σε «κατακόρυφη» αύξηση ο αριθμός των κρουσμάτων - Βίντεο

Dr. Anthony Fauci says he hopes that the omicron surge will encourage more Americans to get vaccinated so the pandemic can be at a level of control by February and March. https://t.co/QTdzlDjmv1 pic.twitter.com/2cbPxlRdkF

Αν και δεν πρέπει να «καταλήγουμε σε συμπεράσματα πολύ βιαστικά», καθώς οι νοσηλείες είναι δείκτες που εξελίσσονται συχνά αργότερα, υπάρχουν «ολοένα και περισσότερες αποδείξεις» ότι η άκρως μεταδοτική παραλλαγή Όμικρον οδηγεί σε λιγότερο σοβαρές μορφές της νόσου, εξήγησε ο διαπρεπής επιστήμονας, επικαλούμενος δεδομένα από τη Νότια Αφρική και την Αγγλία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με τόσες μολύνσεις, η παραλλαγή θα μπορούσε, εντούτοις, να οδηγήσει περισσότερους ανθρώπους στα νοσοκομεία, ασκώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο «μια πίεση στο νοσοκομειακό σύστημα». Ο Άντονι Φάουτσι δήλωσε πως ελπίζει ότι το τωρινό κύμα θα φθάσει στην κορύφωσή του «έπειτα από κάποιες εβδομάδες», προτού αντιστραφεί, όπως συνέβη στη Νότια Αφρική.

Σχολεία: Στόχος η «πλήρης φυσική παρουσία» λέει ο υπουργός Παιδείας

Τις παραμονές της επιστροφής στα σχολεία, ο κορυφαίος λοιμωξιολόγος κάλεσε τους γονείς να «εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να εμβολιάσουν τα παιδιά τους», να τα προτρέπουν να φορούν μάσκα και να τα υποβάλλουν σε εξετάσεις. «Με όλα αυτά, η κατάσταση θα είναι αρκετά ασφαλής, προκειμένου τα παιδιά να επιστρέψουν στο σχολείο».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Παιδείας των ΗΠΑ Μιγκέλ Καρντόνα, διαβεβαίωσε πως ο στόχος είναι να διατηρηθεί «μια πλήρης φυσική παρουσία», καθώς τα παιδιά έχουν «υποφέρει αρκετά» και πολλές κομητείες δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. «Έχουμε επίγνωση πως θα μπορούσαν να υπάρξουν δυσκολίες» σε αυτήν την επιστροφή, ιδίως λόγω των απουσιών του προσωπικού που έχει μολυνθεί από την Covid-19, παραδέχθηκε, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Fox News.

Education @SecCardona: "We have to have the will to make sure that we do everything in our power to keep our children in the classroom learning with their peers, with their teachers. Let's not forget the emotional impact last year had on our students and educators." pic.twitter.com/TBd9ZIceAi