ΗΠΑ: Σε κάθειρξη 18 ετών καταδικάστηκε ο ιδρυτής των Oath Keepers για την εισβολή στο Καπιτώλιο

Πρόκειται για τη βαρύτερη ποινή που έχει επιβληθεί μέχρι σήμερα για την υπόθεση αυτήν. Η κατηγορία αφορούσε την «απόπειρα ανατροπής ή καταστροφής δια της βίας της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Αντιπροσωπεύετε μια μόνιμη απειλή και κίνδυνο για τη χώρα», είπε ο ομοσπονδιακός δικαστής Έιμιτ Μέτα στον Ρόουντς, τον ιδρυτή της οργάνωσης Oath Keepers, ο οποίος εμφανίστηκε προκλητικός στο δικαστήριο, επιμένοντας ότι είναι «πολιτικός κρατούμενος».

«Επί δεκαετίες, κύριε Ρόουντς, είναι σαφές ότι θέλατε να εκφυλιστεί η δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Δεν είστε πολιτικός κρατούμενος» απάντησε ο δικαστής.

Ο Ρόουντς, ένας πρώην αλεξιπτωτιστής του στρατού που σπούδασε νομικά στο Γέιλ, καταδικάστηκε τον Νοέμβριο από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον.

