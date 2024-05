ΗΠΑ: Σε τουλάχιστον 21 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από ανεμοστρόβιλους στο νότιο τμήμα της χώρας

Από το Σάββατο, ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν τις πεδινές εκτάσεις στο νότιο τμήμα της χώρας, ξεκινώντας από το βόρειο τμήμα του Τέξας για να κατευθυνθούν προς τα ανατολικά, ισοπεδώνοντας στο πέρασμά τους κτίρια και υποδομές.

TORNADO AFTERMATH- Valley View, TEXAS - First light reveals major damage from deadly tornado

Τα φαινόμενα συνεχίζουν την πορεία τους προς τις ακτές του Ατλαντικού. Ισχυρές καταιγίδες και πιθανοί ανεμοστρόβιλοι αναμένονται σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Hail storm from yesterday's devastating severe weather in Texas!#Texas#Hail#Tornado#weatherpic.twitter.com/VSavSZMEqc