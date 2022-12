ΗΠΑ: Σκοτώθηκε λίγο πριν πάρει αποζημίωση εκατομμυρίων καθώς έμεινε άδικα 25 χρόνια στη φυλακή

Ειδικότερα, σύμφωνα την Daily Mail, ο Κρίστοφερ Ουίλιαμς, 62 ετών, πατέρας έξι παιδιών, πυροβολήθηκε ενώ βρίσκονταν στην κηδεία ενός συγκρατούμενού του το απόγευμα της Παρασκευής, μόλις 22 μήνες μετά την αποφυλάκισή του.

Ο Ουίλιαμς καταδικάστηκε για έξι φόνους, αλλά αφέθηκε ελεύθερος ύστερα από 25 χρόνια φυλάκισης όταν απορρίφθηκε η τελευταία κατηγορία για δολοφονία, επειδή ήρθαν στο φως νέα στοιχεία για «ανάρμοστη συμπεριφορά του εισαγγελέα».

Τον Δεκέμβριο του 2021 υπέβαλε μήνυση κατά της πρώην εισαγγελέως Lynne Abraham, του εισαγγελέα της δίκης David Desiderio και κατά 17 αστυνομικών και διεκδικούσε αποζημίωση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις για τη δολοφονία του Ουίλιαμς ο οποίος πέρασε τη ζωή του μεταξύ 29 και 61 ετών στη φυλακή.

Christopher Williams left more than 25 years on death row "a champion for justice," friends and family said.

His fatal shooting at a funeral Friday remains under investigation.https://t.co/kM3loc4Vb6