ΗΠΑ: Σκυλίτσα βρέθηκε σε απόσταση 3.770 χιλιομέτρων από το σπίτι της

Τοπικό καταφύγιο ζώων μπόρεσε να την αναγνωρίσει χάρη στο ηλεκτρονικό τσιπάκι που έφερε και επικοινώνησε με τους ανθρώπους που την έχουν, οι οποίοι πήγαν αμέσως για να την πάρουν.

"Πρόκειται για μια ιστορία που θα ονειρευόταν να γυρίσει σε ταινία το Χόλιγουντ", αναφέρει το καταφύγιο ζώων στο Facebook, όπου έχει αναρτήσει φωτογραφίες από την απροσδόκητη επανένωση.

Προς το παρόν δεν έχει εξακριβωθεί πώς η Μίσκα κατάφερε να διανύσει όλη αυτήν την απόσταση.

A dog missing in California since the summer has turned up more than 2,000 miles away in suburban Detroit.

The director of the animal welfare group that tracked down Mishka's owners said the pooch was likely stolen, then sold, and ended up in Michigan. https://t.co/QSE4lQNzsqpic.twitter.com/johPLAiC3q