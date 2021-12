ΗΠΑ: Σοκάρει Αμερικανός βουλευτής - Πόζαρε για χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες κρατώντας όπλα

Την Τρίτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες θρήνησαν τα θύματα ενός περιστατικού ένοπλης βίας σε λύκειο στο Μίσιγκαν (βόρεια) κατά τη διάρκεια του οποίου ένας έφηβος σκότωσε τέσσερις μαθητές, μια τραγωδία που επαναλαμβάνεται σε μια χώρα όπου η βία με χρήση όπλων έχει χαρακτηριστεί "επιδημία" από τον πρόεδρο Μπάιντεν.

Οι γονείς του 15χρονου ένοπλου, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, είχαν δώσει εκ των προτέρων στον γιο τους το ημιαυτόματο πιστόλι Sig Sauer ως χριστουγεννιάτικο δώρο.

Σε αυτή τη συγκυρία, η οικογενειακή φωτογραφία του Τόμας Μάσι προκάλεσε σάλο, με αιρετούς και γονείς θυμάτων πυροβολισμών να κατηγορούν τον Ρεπουμπλικανό για αναισθησία.

"Σκανδαλώδες", έγραψε ο Δημοκρατικός Τζον Γιάρμουθ λέγοντας ότι τέτοια μηνύματα ισοδυναμούν "αποκάλυπτα με τη δολοφονία παιδιών".

Ο Ρεπουμπλικανός Άνταμ Κίνζινγκερ, λέγοντας ότι είναι υπέρ του δικαιώματος της οπλοφορίας, έγραψε στο Twitter ότι "δεν πρόκειται για υποστήριξη στο δικαίωμα της οπλοκατοχής και της οπλοφορίας" αλλά για "φετιχισμό".

I’m pro second amendment, but this isn’t supporting right to keep and bear arms, this is a gun fetish. https://t.co/kyKVWMof4k