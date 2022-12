ΗΠΑ: Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας μετά τη φονική χιονοθύελλα

Το δυτικό τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης ήταν από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την «αρκτική εισβολή» που σάρωσε το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας των ΗΠΑ.

The only way to move abandoned vehicles across Buffalo, New York after the historic blizzard impacted the area!

Permission: Dom Griffo #blizzard#buffaloblizzard#Buffalo#BuffaloNY#NYwx#Buffalosnowstorm#blizzard2022#BlizzardOf22#BuffaloStorm2022#BuffaloBlizzard2022pic.twitter.com/TqLMr8s87y