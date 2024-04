ΗΠΑ: Στέλνουν ενισχύσεις στη Μέση Ανατολή μετά τις απειλές του Ιράν για επίθεση στο Ισραήλ

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε τι είδους είναι αυτές οι ενισχύσεις.

«Είμαστε σε εγρήγορση» τονίζει το Τελ Αβίβ και διαμηνύει πως οποιοδήποτε χτύπημα θα λάβει άμεση απάντηση. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει προειδοποιήσει το Ισραήλ ότι προετοιμάζεται για «σενάρια» σε τοποθεσίες εκτός της Γάζας. Συγκαλεί το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο και τους ηγέτες της άμυνας απόψε για να συζητήσουν μια πιθανή ιρανική επίθεση, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο CNN.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικοινώνησαν νωρίτερα με Κίνα, Σαουδική Αραβία και Τουρκία, ζητώντας να μεσολαβήσουν προς την Τεχεράνη ώστε να υπάρξει αυτοσυγκράτηση. Ιρανικές πηγές πάντως, μιλούν για αντίποινα που δεν θα προκαλέσουν μεγάλη κλιμάκωση. Ωστόσο, ο ανώτατος στρατηγός των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή ταξίδεψε στο Ισραήλ.

Μήνυμα Μπάιντεν στο Ιράν: «Μην επιτεθείτε στο Ισραήλ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι αναμένει το Ιράν να αναλάβει «σύντομα» δράση, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ιρανικές απειλές για αντίποινα εναντίον του Ισραήλ, και κάλεσε την Τεχεράνη να μην επιτεθεί.

«Δεν θέλω να δώσω εμπιστευτικές πληροφορίες, αλλά περιμένω αυτό να είναι σύντομα», είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν, ο οποίος απάντησε επίσης σε ερώτηση σχετικά με το μήνυμα που θα ήθελε να στείλει στην Τεχεράνη: «Μην το κάνετε!», τόνισε.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Μπάιντεν δήλωσε επίσης: «Είμαστε αφοσιωμένοι στην υπεράσπιση του Ισραήλ. Θα στηρίξουμε το Ισραήλ. Θα βοηθήσουμε στην υπεράσπιση του Ισραήλ και το Ιράν δεν θα τα καταφέρει».

