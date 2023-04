ΗΠΑ: Στους 32 οι νεκροί από τους ανεμοστρόβιλους στις νότιες και κεντρικές Πολιτείες

Το Τενεσί, με 15 καταγεγραμμένους θανάτους μέχρι στιγμής, χτυπήθηκε ιδιαίτερα από τη σφοδρή κακοκαιρία, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών αυτής της Πολιτείες. Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Μακνάιρι, στα ανατολικά του Μέμφις. Δύο παιδιά και ένας ενήλικος σκοτώθηκαν στο ίδιο το Μέμφις από δέντρα που έπεσαν σε σπίτια.

Άλλοι 17 νεκροί έχουν καταγραφεί στο Άρκανσο, το Μισισίπι και την Αλαμπάμα, στα νότια, καθώς και στο Ιλινόι και την Ιντιάνα, στα βόρεια και το Ντέλαγουερ, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

We are on the ground in Little Rock, #Arkansas, ready to help families after the horrific storms this weekend. We have also decided to respond in Covington, #Tennessee and Sullivan County, #Indiana where there was significant damage from these storms. https://t.co/A1aVoFVGcspic.twitter.com/n61xkDPVup