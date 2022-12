ΗΠΑ: Συλλογή από «ψηφιακές, συλλεκτικές κάρτες Ντόναλντ Τραμπ»

Σε μια ανάρτησή του στο Truth Social, του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που δημιούργησε, ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος έχει ξεκινήσει ήδη την εκστρατεία του για τις προεδρικές εκλογές του 2024, αποκάλυψε λοιπόν μια συλλογή από «ψηφιακές κάρτες Ντόναλντ Τραμπ», σε ένα μοντέλο πολύ γνωστό στους λάτρεις των σπορ.

JUST IN: ???? Former President Donald Trump releases his first NFT collection. pic.twitter.com/zq23a1eYPU

Την Τετάρτη, ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας είχε κάνει μια αινιγματική ανάρτηση: «Η Αμερική χρειάζεται έναν υπερήρωα. Θα κάνω μια μεγάλη ανακοίνωση αύριο».

Οι κάρτες θα είναι «υπέροχες καλλιτεχνικές δημιουργίες από τη ζωή και την καριέρα μου», υποσχέθηκε ο μεγιστάνας των ακινήτων.

Ανήρτησε μια εικόνα που τον δείχνει ζωγραφισμένο ως μυώδη υπερήρωα κόμικ. Ο "υπερήρωας" έχει τα χέρια στους γοφούς σε ένα ρινγκ του μποξ και φοράει μια κόκκινη φόρμα και μια ζώνη με την επιγραφή "πρωταθλητής Τραμπ", με φόντο την αμερικανική σημαία.

Donald Trump said he had a big announcement for today.

The announcement was a new NFT project on Truth Social, $DWAC. pic.twitter.com/TMfvsH1wk6