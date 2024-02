ΗΠΑ: Συναγερμός στο Κάνσας - Πυροβολισμοί στην παρέλαση των πρωταθλητών του NFL

"Πυροβολισμοί έπεσαν δυτικά του σιδηροδρομικού σταθμού Union Station κοντά στον χώρο στάθμευσης και πολλοί άνθρωποι επλήγησαν", αναφέρει σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter), η αστυνομία του Κάνσας. "Θέσαμε δύο ενόπλους υπό κράτηση για περαιτέρω έρευνα".

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει μια χαοτική σκηνή έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό, καθώς αστυνομικοί εισβάλλουν στο κτίριο ενώ άνθρωποι που συμμετείχαν στη γιορτή του Super Bowl διασκορπίζονταν για να καλυφθούν.

BREAKING: *SHOOTING* — Panic as shots fired near Union Station in Kansas City, Missouri, amid Chiefs victory parade

