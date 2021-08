ΗΠΑ: Συναγερμός στο Καπιτώλιο - Διαπραγματεύσεις με άνδρα που λέει ότι έχει βόμβα

Το Κογκρέσο δεν συνεδριάζει αυτή την εβδομάδα των θερινών διακοπών της Βουλής αλλά υπάλληλοι κυκλοφορούν στον περίβολο του Καπιτωλίου.

Η αστυνομία "στέλνει διαπραγματευτές για να συνομιλήσουν με έναν άνδρα μέσα σε ένα φορτηγό που συνιστά αυτή την απειλή", μετέδωσε το CNN επικαλούμενο αστυνομική πηγή.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης δεν επιβεβαιώνουν επί του παρόντος αυτή την τελευταία πληροφορία. Καλούν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή γύρω από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, η οποία βρίσκεται απέναντι από το Κογκρέσο, από την άλλη πλευρά ενός δρόμου και ενός πάρκου.

Ο περίβολος του Καπιτωλίου φρουρείται αυστηρά μετά τη φονική έφοδο που πραγματοποίησαν στις 6 Ιανουαρίου οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ.

Στις 2 Απρίλιου, ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε όταν ένας νέος άνδρας έριξε το αυτοκίνητό του σε οδόφραγμα που προστατεύει την είσοδο πριν πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά.

