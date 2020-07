ΗΠΑ: Συνελήφθη ένας ύποπτος για τη δολοφονία του νεαρού επιχειρηματία Φαχίμ Σάλεχ στο Μανχάταν, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ

Το πτώμα του Σάλεχ βρέθηκε τεμαχισμένο, με κομμένο το κεφάλι, μέσα στο πολυτελές διαμέρισμα, την περασμένη Τρίτη.

Στον ύποπτο, που ονομάζεται Ταϊρίζ Ντέβον Χάσπιλ και είναι 21 ετών, αναμένεται ότι θα ασκηθεί δίωξη για τη δολοφονία, όπως ανέφεραν πολλά μμε, μεταξύ των οποίων οι εφημερίδες New York Times, New York Daily News, New York Post και το τηλεοπτικό δίκτυο NBC.