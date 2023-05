ΗΠΑ: Συνελήφθη ο βουλευτής Τζορτζ Σάντος - Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 20 ετών

Σύμφωνα με το CNN, ο Σάντος αντιμετωπίζει συνολικά 13 κατηγορίες: 7 για απάτη, 3 για ξέπλυμα χρήματος, 1 για κλοπή δημόσιων πόρων και 2 για ψευδείς δηλώσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ειδικότερα, ο 34χρονος βουλευτής φαίνεται να πλήρωσε με χρήματα της προεκλογικής του καμπάνιας πολυτελή είδη ρουχισμού και αυτοκίνητα. Παράλληλα, κατηγορείται πως έλαβε πάνω από 24.000 δολάρια από επιδόματα ανεργίας, ενώ κατηγορείται και για ψευδή δήλωση των οικονομικών του στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, αναφέρει το CNBC.

New York Republican Rep. George Santos is in federal custody facing 13 counts, including wire fraud, money laundering and theft of public funds.

Follow live updates: https://t.co/qx8gbgw6aapic.twitter.com/KU2tdlOD7a