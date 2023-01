ΗΠΑ: Συνελήφθησαν τρία άτομα για την απόπειρα δολοφονίας της δημοσιογράφου και ακτιβίστριας Μασίχ Αλινετζάντ

Ο Χαλίντ Μεντiγιεφ συνελήφθη στις 29 Ιουλίου, οπλισμένος με ένα τουφέκι AK-47 κοντά στο σπίτι της Μασίχ Αλινετζάντ στη Νέα Υόρκη. Η ακτιβίστρια υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αλινετζάντ είναι μόνιμα εγκατεστημένη στις ΗΠΑ και ασκεί δριμεία κριτική στην πολιτική της Τεχεράνης.

«Δεν ενεργούσε μόνος του, είχε συνεργούς, τους Ραφάτ Αμίροφ και Πολάντ Ομάροφ, μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης της Ανατολικής Ευρώπης που συνδέεται με το Ιράν», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Αμίροφ, ο οποίος ζούσε στο Ιράν και ηγήθηκε αυτής της επιχείρησης, είχε έρθει σε επαφή «με άτομα στο Ιράν για να εκτελέσουν ένα συμβόλαιο δολοφονίας», διευκρίνισε ο υπουργός. Συνελήφθη χθες στις ΗΠΑ και πρόκειται να παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή αργότερα σήμερα.

Ο Ομάροφ συνελήφθη στην Τσεχία στις 4 Ιανουαρίου μετά από αίτημα των ΗΠΑ και περιμένει να εκδοθεί.

Αυτοί οι δύο άνδρες είχαν οργανώσει την αποστολή 30.000 δολαρίων στον Χαλίντ Μεντiγιεφ, που βρισκόταν στις ΗΠΑ, στον οποίο είχαν ζητήσει πρώτα να παρακολουθήσει τον στόχο τους.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι τέσσερις πράκτορες της ιρανικής κυβέρνησης είχαν ήδη κατηγορηθεί τον Ιούλιο του 2021 για απόπειρα απαγωγής της Μασίχ Αλινετζάντ τρία χρόνια νωρίτερα. Το Ιράν είχε αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση αυτή.

«Δεν θα ανεχτούμε προσπάθειες από μια ξένη κυβέρνηση να φιμώσει ή να βλάψει Αμερικανούς», δήλωσε ο Γκάρλαντ.

Η Μασίχ Αλινετζάντ, 45 ετών, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα της το 2009, και είναι γνωστή από το 2014 όταν εγκαινίασε το κίνημα "mystealthyfreedom" στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενθαρρύνοντας τις Ιρανές να διαμαρτυρηθούν κατά της υποχρέωσης να φορούν χιτζάπ τους στη χώρα τους.

«Μόλις έμαθα (...) ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες στους τρεις άνδρες που προσέλαβε το ιρανικό καθεστώς για να με σκοτώσουν σε αμερικανικό έδαφος. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης πραγματοποιούν αυτού του είδους τις τρομοκρατικές ενέργειες εδώ και τέσσερις δεκαετίες», σχολίασε η ίδια στο Twitter.

I just learned from 12 FBI agents that the 3 men hired by the Iranian regime to kill me on US soil have been indicted. The Islamic Revolutionary Guards have been conducting these terrorist operations for four decades.

Islamic Republic is ISIS with oil. #WomanLifeFreedompic.twitter.com/T9Hbp0iwG3