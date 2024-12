ΗΠΑ: Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία στην Amazon, η μεγαλύτερη στην ιστορία

Από πλευρά της, όπως αναφέρειη ΕΡΤ, που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP), η κορυφαία εταιρεία παροχής λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου δηλώνει ότι η εργασιακή κινητοποίηση δεν θα επηρεάσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

«Η Amazon δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο AFP. «Και δεν αναμένουμε να υπάρξουν προβλήματα», σημείωσε την ώρα που απεργοί αναρτούν στο διαδίκτυο βίντεο με επεισόδια που σημειώνονται έξω από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας του Τζεφ Μπέζος.

Το συνδικάτο Teamsters ξεκίνησε την Πέμπτη την μεγαλύτερη απεργία κατά της Amazon στην ιστορία των ΗΠΑ στοχεύοντας επτά εγκαταστάσεις της εταιρείας. Σύμφωνα με τα στελέχη του συνδικάτου, η απεργία συνεχίστηκε και την Παρασκευή στα ίδια μέρη.

Dozens of Amazon union members walk the picket line outside a metro Atlanta facility in Alpharetta six days before Christmas. @ATLNewsFirst #Amazon #AmazonStrike @amazon pic.twitter.com/FgEgEWp8iu

«Όταν (η Amazon) έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τότε υποθέτω ότι θα σταματήσουμε», δήλωσε ο Tony Rosciglione, ταμίας του συνδικάτου Teamsters Local 804 στη Νέα Υόρκη, σε συνέντευξή του στο AFP από τη γραμμή απεργίας στη Νέα Υόρκη.

Το συνδικάτο, επισημαίνοντας την πρόοδο στις οργανωτικές προσπάθειες σε εγκαταστάσεις της Amazon, είχε θέσει ως προθεσμία τις 15 Δεκεμβρίου για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για συμφωνία.

Η Amazon εδώ και καιρό αντιτίθεται στις καμπάνιες εργασιακής οργάνωσης, υπερασπιζόμενη μια άμεση σχέση με τους υπαλλήλους της, χωρίς μεσολάβηση τρίτου μέρους. Η δήλωση της εκπροσώπου της Amazon αναφέρθηκε σε αυξήσεις μισθών 20% τα τελευταία έξι χρόνια για τους υπαλλήλους αποθηκών και μεταφορών, καθώς και σε παροχές υγείας και συνταξιοδότησης.

«Η περιγραφή του συνδικάτου Teamsters για την κατάσταση στην Amazon είναι μια ψευδής αφήγηση», δήλωσε η εκπρόσωπος της Amazon. Επιπλέον, όπως δήλωσε οι απεργοί «δεν κατάφεραν να αποκτήσουν αρκετή υποστήριξη από τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες μας και έφεραν κόσμο για να παρενοχλήσουν και να εκφοβίσουν την ομάδα μας, κάτι που είναι ανάρμοστο και επικίνδυνο».

Προσπάθειες συνδικαλισμού στην αλυσίδα Starbucks

Εν τω μεταξύ, μια προσπάθεια συνδικαλισμού στην Starbucks οδήγησε επίσης σε απεργίες που ξεκίνησαν την Παρασκευή και αναμένεται να διαρκέσουν μέρες. Η ομάδα Starbucks Workers United ανακοίνωσε “κλιμακούμενες απεργίες” κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, ξεκινώντας την Παρασκευή σε τρεις αγορές: το Λος Άντζελες, το Σικάγο και το Σιάτλ.

Η Starbucks Workers United, η οποία εκπροσωπείται σε περισσότερα από 500 καταστήματα σε όλη την Αμερική, υποστηρίζει ότι η Starbucks έχει «υποχωρήσει» από τις δεσμεύσεις της για παραγωγικές διαπραγματεύσεις σε σχέση με τη συμφωνία.

You may have to drive a little farther for a cup of coffee today. As unionized #baristas are walking off the job at #Starbucks. @knxnewspic.twitter.com/2sH3LuOCpX