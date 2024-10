ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους μπροστά από σπίτι στη Τζόρτζια - Ένας νεκρός

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το αεροπλάνο συνετρίβη λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Κυριακής τοπική ώρα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Το αεροπλάνο ήταν ένα Cessna 336 που είχε απογειωθεί από το Μαϊάμι με προορισμό την Σαβάνα στη Τζόρτζια.

Η αστυνομία και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

SPD is responding to a small aircraft accident in the 200 block of E. 66th Street. The pilot is deceased, and the passenger has minor injuries. The FAA will investigate further, no one on the ground was injured.