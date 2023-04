ΗΠΑ: Τα μπαρ της Ουάσινγκτον «γιορτάζουν» την απαγγελία κατηγοριών στον Τραμπ με κοκτέιλ «Στόρμι Ντάνιελς»

Ο 76χρονος μεγιστάνας των ακινήτων κατηγορείται ότι προεκλογικά εξαγόρασε τη σιωπή της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, καταβάλλοντάς της 130.000 δολάρια ώστε να μην μιλήσει για τη σεξουαλική επαφή που είχαν το 2006. Ο ίδιος αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε σχέση μαζί της.

Το Union Pub, στη συνοικία του Καπιτωλίου, θα σερβίρει απόψε «Σπέσιαλ κυνήγι μαγισσών», από την αγαπημένη έκφραση του Τραμπ, ο οποίος επιμένει ότι η δίωξή του είναι «πολιτικά υποκινούμενη». Στο μενού, υπάρχει ακόμη το «Στόρμι Μανχάταν» (από το όνομα της Ντάνιελς) αλλά η τιμή του είναι «τσιμπημένη», αφού στοιχίζει «13(0.000) δολάρια». Δεν θα μπορούσε να λείπει και η «Τρίτη του Τακοπίνα» (από το όνομα του δικηγόρου του Τραμπ, Τζο Τακοπίνα): δύο τάκος έναντι 7 δολαρίων, πέντε τάκος για 15 δολάρια.

