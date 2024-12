ΗΠΑ: Τα «μυστηριώδη» drones στον ουρανό των ΗΠΑ φουντώνουν τις θεωρίες συνωμοσίας

Υπενθυμίζεται ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) ανέφερε ότι η πρώτη παρατήρηση drone στον ουρανό έγινε στις 18 Νοεμβρίου, κοντά στην Κομητεία Μόρις στο Νιου Τζέρσεϊ, ενώ ακολούθησαν αναφορές από τη Βιρτζίνια, την Πενσυλβάνια, τη Μασαχουσέτη, το Κονέκτικατ και τη Νέα Υόρκη.

Το FBI και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση την Πέμπτη ότι δεν υπάρχει «καμία ένδειξη μέχρι στιγμής πως οι αναφερόμενες παρατηρήσεις drones συνιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια ασφάλεια ή ότι συνδέονται με ξένους παράγοντες».

Ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Αλεχάντρο Μαγιόρκας, δήλωσε την Κυριακή στο ABC News: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι άνθρωποι βλέπουν drones». «Θέλω να διαβεβαιώσω το αμερικανικό κοινό ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει αναπτύξει πρόσθετους πόρους, προσωπικό και τεχνολογία για να βοηθήσει την Αστυνομία της Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ να αντιμετωπίσει τις παρατηρήσεις drones», πρόσθεσε.

«Αν υπάρξει οποιαδήποτε ανησυχία ή εντοπιστεί ξένη εμπλοκή ή εγκληματική δραστηριότητα, θα ενημερώσουμε το κοινό ανάλογα και θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα», δήλωσε. «Προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο. Εάν προκύψει, θα δράσουμε ανάλογα».

Ωστόσο, αυτές οι δηλώσεις δεν ήταν ικανές να σταματήσουν τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας οι οποίες όλο και πληθαίνουν τις τελευταίες ώρες και έχουν κατακλείσει τα social media.

Θωρίες συνωμοσίας για τα μυστηριώδη drones

«Ο στρατός ξέρει», λέει ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καλεί να καταρριφθούν τα drones που καταγράφονται στους ουρανούς, ενώ ο βουλευτής του Νιου Τζέρσεϊ, Κρις Σμιθ, έκανε πιο «επίσημη» την εικασία ότι μπορεί να πρόκειται για δοκιμές αμερικανικών drones ή για δοκιμή των συστημάτων αεράμυνας:

«Οι ασύλληπτοι ελιγμοί αυτών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών υποδηλώνουν μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη εξελιγμένη, η οποία εγείρει το ερώτημα αν έχουν αναπτυχθεί για να δοκιμάσουν τις αμυντικές μας ικανότητες - ή χειρότερα - από βίαιες δικτατορίες, ίσως ίσως τη Ρωσία, ή την Κίνα, ή το Ιράν, ή τη Βόρεια Κορέα», δήλωσε. Παρότι αυτό το σενάριο, να πρόκειται δηλαδή για αμερικανικά drones νέας, δοκιμαζόμενης τεχνολογίας, διακινείται ευρέως, εκπρόσωπος των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, το διέψευσε. Άλλωστε, εάν πρόκειται για νέα αμερικανικά στρατιωτικά drones, θα πρέπει να κριθούν αποτυχημένα, αφού δεν είναι και τόσο… stealthy, σχολιάζουν δηκτικά ειδικοί.

