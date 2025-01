ΗΠΑ: Τα στοιχεία που συνδέουν τους δράστες των χτυπημάτων σε Νέα Ορλεάνη και Λας Βέγκας

Σημειώνεται ότι ο Τζαμπάρ υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό από τον Μάρτιο του 2007 έως τον Ιανουάριο του 2015, αρχικά ως ειδικός στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Human Resource Specialist) και αργότερα ως ειδικός στην Πληροφορική (Information Technology Specialist).

Από τον Φεβρουάριο του 2009 έως τον Ιανουάριο του 2010, συμμετείχε σε αποστολή στο Αφγανιστάν. Μετά την ενεργό θητεία του, παρέμεινε στις εφεδρείες με ειδίκευση στην τεχνολογία έως τον Ιούλιο του 2020, κατακτώντας τον βαθμό του λοχία.

Προηγουμένως, τον Αύγουστο του 2004, είχε καταταγεί στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, αλλά απομακρύνθηκε έναν μήνα αργότερα, χωρίς να ολοκληρώσει βασική εκπαίδευση. Εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού εξήγησε στο CNN ότι ο Τζαμπάρ συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στα μέλη να υπηρετούν χωρίς να έχουν περάσει από εκπαίδευση (Delayed Entry Program).

Οι αρχές διερευνούν επίσης ότι και οι δύο άνδρες χρησιμοποίησαν την ίδια εφαρμογή, την Turo, για να νοικιάσουν τα οχήματά τους. Το NBC ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας εξετάζουν μια «πιθανή στρατιωτική σύνδεση» μεταξύ των δύο περιστατικών, ενισχύοντας τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες που τους συνδέουν.

Το χρονικό των χτυπημάτων

Η επίθεση στη Νέα Ορλεάνη διαπράχθηκε περί τις 03:15 (τοπική ώρα· 11:15 ώρα Ελλάδας), όταν, οδηγώντας το λευκό ημιφορτηγό, το οδήγησε πάνω σε πλήθος στην περίφημη Vieux Carré, ή αλλιώς French Quarter, προσπαθώντας να «σκοτώσει όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε», είπε χθες το πρωί η σερίφης Αν Κιλπάτρικ.

Αφού όρμησε με το όχημα, σκότωσε και τραυμάτισε δεκάδες διερχόμενους, ο άνδρας σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς. Δυο αστυνομικοί τραυματίστηκαν — βρίσκονται σε «σταθερή» κατάσταση.

«Ήταν απόλυτα αποφασισμένος να προκαλέσει μακελειό», επέμεινε.

Ειδική πράκτορας του FBI, η Αλήθεια Ντάνκαν, δήλωσε στον Τύπο ότι «δεν πιστεύουμε ότι ο Τζαμπάρ έδρασε μόνος», πως ενδέχεται να είχε «συνεργούς».

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου πλησίασε το όχημα που μετέτρεψε σε όπλο, ένα Ford F-150, πολύ διαδεδομένο στις ΗΠΑ, στην ηλεκτροκίνητη έκδοσή του. Το είχε νοικιάσει μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής.

Η επίθεση έγινε σε συνοικία η οποία στην πραγματικότητα δεν κοιμάται ποτέ κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πολύ περισσότερο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, μεταξύ των οδών Κανάλ και Μπέρμπον.

Η στιγμή της επίθεσης - Προσοχή σκληρές εικόνες

Στο βίντεο από τη στιγμή της τρομοκρατικής επίθεσης, φαίνεται το άσπρο αυτοκίνητο με οδηγό τον 42χρονο να κινείται σε δρόμο της Νέας Ορλεάνης, όταν ξαφνικά στρίβει δεξιά και αναπτύσσει ταχύτητα σκορπώντας τον θάνατο.

Πολύ γνωστή για τα εστιατόρια, τα μπαρ και τα τζαζ κλαμπ που λειτουργούν εκεί, η συνοικία με γαλλική αποικιακή αύρα φιλοξενεί επίσης καμπαρέ και σε αυτή συχνάζουν αρκετά μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤ+.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο Ζάιον Πάρσονς, είπε στο CNN πως η κατάσταση του θύμισε «εμπόλεμη ζώνη». Άλλος, ο Τζιμ Μάουρερ, είπε στο CBS News πως το όχημα έπεσε πάνω στο πλήθος έχοντας αναπτύξει «μεγάλη ταχύτητα» προτού ο οδηγός βγει έξω κι ανοίξει πυρ, προκαλώντας την ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς.

«Βλέπαμε πολλούς χτυπημένους ανθρώπους, θέλαμε να δούμε αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε» αλλά πολλοί ήταν ήδη «δυστυχώς νεκροί», πρόσθεσε.

Η Νέα Ορλεάνη, η μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία Λουιζιάνα, συγκαταλέγεται στους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς των ΗΠΑ, ειδικά για τους Ευρωπαίους.

Η πόλη επρόκειτο να φιλοξενήσει χθες μεγάλο αγώνα του πανεπιστημιακού αμερικάνικου ποδοσφαίρου, του Sugar Bowl. Το ματς αναβλήθηκε για 24 ώρες.

Η έκρηξη στο Λας Βέγκας

Το αυτοκίνητο, ένα Tesla Cybertruck, φορτηγάκι που κατασκευάζει η εταιρεία του Ίλον Μασκ, έπιασε φωτιά σήμερα Τετάρτη 08:40 πρωί (τοπική ώρα) μπροστά από ένα ξενοδοχείο Trump - της αλυσίδας ξενοδοχείων ιδιοκτησίας του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ - στο Λας Βέγκας, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας ελαφρά άλλους επτά, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Εντοπίστηκε ένας άνθρωπος νεκρός μέσα στο Cybertruck», δήλωσε ο σερίφης της αστυνομίας του Λας Βέγκας, Κέβιν Μακμάζιλ σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από το ABC.

Ο αστυνομικός τόνισε ότι επίσης επτά άτομα υπέστησαν μικροτραυματισμούς.

Το συγκεκριμένο Tesla Cybertruck ήταν μοντέλο κατασκευής 2024.

Αξιωματούχος που ενημερώθηκε για την έρευνα δήλωσε νωρίτερα στο ABC News ότι το Tesla Cybertruck κουβαλούσε εξοπλισμό εκτόξευσης πυροτεχνημάτων.

