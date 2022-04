ΗΠΑ: Τεράστια πυρκαγιά μαίνεται στο Νέο Μεξικό - Εχει καταστρέψει 166 σπίτια - BINTEO

Η πυρκαγιά αυτή είναι πιο μεγάλη και η πιο καταστροφική μεταξύ των δεκάδων που μαίνονται αυτή την περίοδο στις νοτιοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ. Επιστήμονες αναφέρουν ότι οι πυρκαγιές είναι πιο εκτεταμένες φέτος και ξέσπασαν νωρίτερα από άλλες χρονιές λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Κομμάτια μετάλλου είναι το μόνο που έχει απομείνει από τα σπίτια που καταστράφηκαν κατά μήκος του δρόμου 94 που οδηγεί στην κοιλάδα Μόρα, με τους κατοίκους να δηλώνουν ότι δεν έχουν ξαναδεί μια τόσο ισχυρή φωτιά που να κινείται με τόση ταχύτητα.

Take a ride around the Calf Canyon Fire. What an insane view. #CalfCanyonFire#fire#wildfire#firefighters#hotshots#NewMexicopic.twitter.com/vVt0ffLBwH