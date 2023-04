ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς σε πάρτι γενεθλίων στην Αλαμπάμα

Σύμφωνα με τον πάστορα της περιοχής οι πυροβολισμοί ξέσπασαν μέσα σε ένα μικρό χώρο όπου γινόταν το πάρτι γενεθλίων κατά τη διάρκεια μιας λογομαχίας. Ο πάστορας είπε ότι υπήρχαν περισσότερα από 50 άτομα στο πάρτι όταν έγινε το συμβάν.

Ο κυβερνήτης της Αλαμπάμα, Κέι Άιβι, σε δήλωσή του την Κυριακή, εξέφρασε τη θλίψη του για το περιστατικό.

«Σήμερα το πρωί, θρηνώ με τον λαό του Ντέντβιλ. Το έγκλημα δεν έχει θέση στην πολιτεία μας» τόνισε μεταξύ άλλων.

This morning, I grieve with the people of Dadeville and my fellow Alabamians. Violent crime has NO place in our state, and we are staying closely updated by law enforcement as details emerge.