ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου στο Τέξας -ΒΙΝΤΕΟ

Το ελικόπτερο "ή προσέκρουσε σε καλώδιο (προσδεμένο στον πύργο) ή πάνω στον ίδιο τον πύργο", διευκρίνισε ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον, ο Νόε Ντίας, κατά την ενημέρωση του Τύπου.

Όλοι όσοι επέβαιναν στο ελικόπτερο είναι νεκροί, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες πρόσθεσαν ότι κανείς δεν τραυματίστηκε στο έδαφος.

