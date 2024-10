ΗΠΑ: Θρίλερ με πυροβολισμούς σε σπίτι στο Σιάτλ - Πέντε νεκροί, ένας 15χρονος υπό κράτηση

Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο αν τα θύματα και ο θύτης ανήκουν στην ίδια οικογένεια, ούτε το κίνητρο του μακελειού.

Υπήρξαν επανειλημμένες κλήσεις στην άμεση δράση για πυρά στο σπίτι στην κοινότητα Φολ Σίτι, κάπου 16 χιλιόμετρα από το Σιάτλ, τις πρώτες πρωινές ώρες χθες. Περίοικος με σπουδές ιατρικής προσέφερε «τις πρώτες βοήθειες ωσότου φθάσουν ασθενοφόρα».

Ο έφηβος που τέθηκε υπό κράτηση αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον δικαστή είτε σήμερα ή αύριο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του σερίφη.

Οι ΗΠΑ, χώρα όπου κυκλοφορούν περισσότερα πυροβόλα όπλα απ’ ό,τι κάτοικοι, καταγράφουν υψηλότερο δείκτη θανάτων εξαιτίας οπλοχρησίας από οποιοδήποτε άλλο ανεπτυγμένο κράτος του κόσμου.

Οι επιθέσεις με τη χρήση όπλων είναι αέναα επαναλαμβανόμενη μάστιγα στη χώρα, καθώς η μια κυβέρνηση μετά την άλλη αδυνατεί να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για το φαινόμενο, η ισχύς του λόμπι της οπλοκατοχής παραμένει τεράστια και πολλοί Αμερικανοί δεν θέλουν ούτε να ακούσουν περί επιβολής περιορισμών, πόσο μάλλον να αποχωριστούν τα όπλα τους.

