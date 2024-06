ΗΠΑ: Το δίλημμα των Δημοκρατικών μετά το «καταστροφικό» debate

Η εκστρατεία Μπάιντεν ήλπιζε ότι μια έντονη συζήτηση θα καταλάγιαζε τις ανησυχίες των ψηφοφόρων ότι ο 81χρονος Δημοκρατικός νυν πρόεδρος είναι πολύ μεγάλος σε ηλικία για μια δεύτερη τετραετή θητεία. Και ενώ όντως οι προσβολές αντάλλαζαν η μία την άλλη...., ένας χλωμός Μπάιντεν εμφανίστηκε να μπερδεύει τα λόγια του και να χάνει συχνά τον ειρμό των σκέψεών του.

Ο Τζο Μπάιντεν επιστρέφει σήμερα στην προεκλογική εκστρατεία μετά από ένα παντελώς αποτυχημένο debate κατά του Τραμπ που έθεσε με πανικό στις τάξεις των Δημοκρατικών το ζήτημα της διατήρησης της υποψηφιότητάς του για μια δεύτερη προεδρική θητεία.

Αρκεί να διαβάσει κανείς το αμείλικτο editorial του Τόμας Φρίντμαν στους New York Times, ενός «φίλου» όπως λέει του Δημοκρατικού προέδρου. Αλλά για να σταματήσει τον Τραμπ, έγραψε, «ο πρόεδρος πρέπει να βγει και να δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή». «Ο Τζο Μπάιντεν, ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός πρόεδρος, δεν είναι σε θέση να θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή», ??έγραψε ο Φρίντμαν, ο οποίος είπε ότι «έκλαψε» βλέποντας τον 81χρονο Δημοκρατικό, χλωμό, να μπερδεύει τα λόγια του και να τραυλίζει για 90 λεπτά μπροστά στις κάμερες του CNN.

