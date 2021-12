ΗΠΑ: Το FBI ερευνά απειλή για ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία που κυκλοφόρησε στο TikTok

Αυτή η φήμη εμφανίστηκε δύο εβδομάδες μετά την άκρως πραγματική φονική επίθεση σε ένα λύκειο της Οξφόρδης, στην πολιτεία του Μίσιγκαν, όπου ένας έφηβος ηλικίας 15 ετών σκότωσε τέσσερις μαθητές και τραυμάτισε πολλούς άλλους με ημιαυτόματο πιστόλι, που του είχαν δώσει οι γονείς του.

«Μια πληροφορία κυκλοφορεί, σύμφωνα με την οποία η σημερινή είναι μια ημέρα επιθέσεων εναντίον σχολείων», προειδοποιούσαν σήμερα σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι υπεύθυνοι ενός σχολείου της πρωτεύουσας Ουάσινγκτον, προσθέτοντας πως «η διοίκηση και η τοπική αστυνομία είναι ενήμερες και παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση».

Η σχολική περιφέρεια του Πένσμπουρι, στην Πενσιλβάνια, είπε από την πλευρά της στους γονείς ότι θα υπάρξει μια ενισχυμένη αστυνομική παρουσία περιμετρικά των κτιρίων της, ακόμα κι αν «δεν πιστεύει ότι αυτή η απειλή είναι αξιόπιστη».

Στο Γκιλρόι της Καλιφόρνιας, ο διευθυντής της σχολικής περιφέρειας ανακοίνωσε στο διαδίκτυο ότι τα μαθήματα στο Λύκειο του Γκιλρόι θα ακυρωθούν σήμερα λόγω απειλών βίας εναντίον του σχολείου «σε διάφορους λογαριασμούς στα social media».

Το TikTok διαβεβαίωσε πως διεξάγει έρευνα, κρατώντας αποστάσεις από τα βίντεο που εμφανίστηκαν στην πλατφόρμα του.

«Αντιμετωπίζουμε τις απειλές, ακόμα κι αν πρόκειται για φήμες, με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα και γι αυτό εργαζόμαστε με τις αρχές για να εξετάσουμε τις προειδοποιήσεις σχετικά με ενδεχόμενες βίαιες ενέργειες σε σχολεία», έγραψε το TikTok σε ένα δελτίο τύπου.

