ΗΠΑ: Το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα Ιντάλια από τη Φλόριντα - Πλημμυρισμένες πόλεις, δύο νεκροί - Σε συναγερμό και η Τζόρτζια - ΕΙΚΟΝΕΣ

Οι διασώστες ανέσυραν δεκάδες ανθρώπους από πλημμυρισμένα σπίτια στην περιοχή της Τάμπα, καθώς κατεδαφισμένα δέντρα έκλεισαν τους δρόμους και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα. Στη χαμηλή ακτή Big Bend της Φλόριντα, όπου η καταιγίδα έφτασε στην ξηρά αμέσως μετά την ανατολή του ηλίου, οι κάτοικοι που επέλεξαν να μην εκκενώσουν περιέγραψαν μια οδυνηρή νύχτα με το νερό που ανέβαινε στα σπίτια τους.

Caught on camera: A brief, weak tornado spawned by Hurricane Idalia flipped this car on a highway outside Charleston, South Carolina. pic.twitter.com/3bqt0assOs

Ο τυφώνας υποβαθμίστηκε στο μεταξύ στην κατηγορία 1 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον και κινείται προς τη νότια Τζόρτζια, σύμφωνα με τo πιο πρόσφατο δελτίο του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων (NHC). Το μάτι του βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Βαλντόστα. Ο τυφώνας συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 150 χιλιομέτρων την ώρα αλλά προβλέπεται ότι θα υποβαθμιστεί περαιτέρω, σε τροπική καταιγίδα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, όσο θα κινείται κατά μήκος των ακτών της Νότιας και της Βόρειας Καρολίνας.

Στα παράλια της δυτικής Φλόριντας, οι δρόμοι των περισσότερων πόλεων ήταν έρημοι και, σε αρκετές περιπτώσεις, πλημμυρισμένοι. Στο Σταϊνχάτσι ο κεντρικός δρόμος θύμιζε ποτάμι. Ένας 73χρονος που αγνόησε την εντολή εκκένωσης και παρέμεινε στο σπίτι του, ο Πάτρικ Μπόλαντ, είπε ότι έπεσαν δέντρα στη γειτονιά του αλλά το σπίτι γλίτωσε. «Όλα πήγαν καλά», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, εμφανώς ανακουφισμένος.

24 hours after Hurricane #Idalia hit Florida, take a look at the effects of the Category 3 storm in cities like Sarasota, Tampa, and Port Charlotte.

