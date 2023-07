ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καταδίκασε την επίθεση στη σουηδική πρεσβεία στη Βαγδάτη

"Η ελευθερία ειρηνικής συνάθροισης είναι μια απαραίτητη σφραγίδα δημοκρατίας, όμως αυτό που συνέβη στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας ήταν μια παράνομη πράξη βίας", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ.

"Είναι απαράδεκτο ότι οι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας δεν ενήργησαν για να εμποδίσουν τους διαδηλωτές από το να παραβιάσουν το συγκρότημα κτιρίων της Σουηδικής Πρεσβείας για δεύτερη φορά και να προκαλέσουν ζημιές".

#SwedishEmbassy in #Baghdad stormed and set it on fire in response to #Stockholm#Quranburning.

Don't know if they've only just found out or what ????‍> #Quran#Sweden#Swedishpic.twitter.com/jAedolfvbC