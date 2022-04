ΗΠΑ: Το Τέξας ετοιμάζεται να εκτελέσει έναν 78χρονο θανατοποινίτη - Βίντεο

Οι συνήγοροι του Μπάντιον δεν προσπαθούν να αποδείξουν την αθωότητά του. Όμως στο Τέξας, την Πολιτεία που κρατά το ρεκόρ εκτελέσεων, ένας κατηγορούμενος δεν μπορεί να καταδικαστεί σε θάνατο παρά μόνο αν οι ένορκοι κρίνουν ότι συνιστά απειλή για άλλους. Ο Καρλ Μπάντιον, που πάσχει από αρθρίτιδα, ιλίγγους, ηπατίτιδα και κίρρωση «δεν μπορεί πλέον να είναι επικίνδυνος» αναφέρουν οι δικηγόροι στην προσφυγή τους στην επιτροπή απονομής χάριτος του Τέξας. Η προσφυγή αυτή έχει ήδη απορριφθεί.

Last Wednesday, prison officials rushed 78-year-old Carl Buntion to the hospital when he complained of chest pains. He was diagnosed with pneumonia. On the ride back to death row, the van came to a sudden stop and Carl suffered a head injury. Tomorrow, Texas plans to execute him.