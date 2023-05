ΗΠΑ: Τον απέβαλαν από το σχολείο επειδή φορούσε μπλούζα που έγραφε «υπάρχουν μόνο δύο φύλα»

Ένας 12χρονος μαθητής Γυμνασίου στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ αποβλήθηκε από το σχολείο επειδή φορούσε ένα μπλουζάκι που έγραφε «υπάρχουν μόνο δύο φύλα» (Τhere are only two genders).