ΗΠΑ: Τουλάχιστον 13 νεκροί από πυρκαγιά σε κτίριο στη Φιλαδέλφεια - Ανάμεσά τους και παιδιά - Βίντεο

Σε ανάρτησή της στο Twitter η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης ανέφερε ότι μονάδες της έφτασαν στο σημείο στις 6.40 το πρωί και διαπίστωσαν ότι φλόγες έβγαιναν από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Χρειάστηκαν περίπου 50 λεπτά για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

PFD responded to a fatal fire this morning on the 800 block of N. 23rd St. The fire is under control but the scene is still active.