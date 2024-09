ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από το πέρασμα του τυφώνα Χέλεν - ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τζόρτζια και άλλοι πέντε στη Φλόριντα, από το πέρασμα του τυφώνα Χέλεν, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Αυτή η καταιγίδα ήταν φονική. Επιβεβαιώθηκε ότι έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν», είπε ο κυβερνήτης της Τζόρτζια, Μπράιαν Κεμπ. Το ένα από τα θύματα ήταν μέλος μιας ομάδας διάσωσης. «Υπάρχουν πέντε νεκροί» από τον τυφώνα, επιβεβαίωσε εξάλλου το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πινέλας, στη δυτική ακτή της Φλόριντας.

Άλλο ένα θύμα αναφέρθηκε στο Σάρλοτ, στη Βόρεια Καρολίνα.

Ο τυφώνας εξασθένησε σε τροπική καταιγίδα αφού έφτασε στη στεριά, ωστόσο προκάλεσε μεγάλες πλημμύρες και πτώσεις δέντρων. Στα παράλια της Φλόριντας η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε κατά τόπους κατά 4,5μέτρα.

?? Major Hurricane Ian had pressure of 941MB. Hurricane Helene is ALREADY down to 945MB. The lower the barometric pressure, the more intense the hurricane. Folks, this is NOT GOOD. pic.twitter.com/kHWqVIVbLA — World life (@seautocure) September 27, 2024

«Η απειλή δεν έχει περάσει» και η κατάσταση «παραμένει επικίνδυνη» ανέφερε η Ντιάν Κρίσγουελ, η διευθύντρια της ομοσπονδιακής υπηρεσίας διαχείρισης φυσικών καταστροφών (FEMA). Το Αμερικανικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) προειδοποίησε επίσης ότι οι «ιστορικές» και «καταστροφικές» πλημμύρες που συνοδεύονται από κατολισθήσεις θα συνεχιστούν μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας).

Ο Χέλεν αποδυναμώθηκε στην κατηγορία της τροπικής καταιγίδας καθώς προχωρούσε περαιτέρω στην ενδοχώρα, περνώντας πάνω από την Τζόρτζια, ανέφερε στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή του το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC).

Η τροπική καταιγίδα διέσχισε τη Φλόριντα και βρίσκεται τώρα περίπου 165 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ατλάντα στην Τζόρτζια, συνοδευόμενη από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 110 χιλιομέτρων την ώρα, διευκρίνισε το κέντρο που έχει έδρα στο Μαΐάμι, απευθύνοντας προειδοποίηση στους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή μέρη για να προστατευθούν από «καταστροφικούς ανέμους», καταιγίδες και καταρρακτώδεις βροχές. «Πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση», προειδοποίησε.

Helene in Myrtle Beach SC pic.twitter.com/ULtuUwIRMg — Starla Little (@xfilesalways) September 27, 2024

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του τυφώνα σήμερα στην Τζόρτζια, ο οποίος νωρίτερα είχε στοιχίσει τη ζωή σε άλλον έναν άνθρωπο στην Φλόριντα.

Ο κυβερνήτης της Τζόρτζια Μπράιαν Κεμπ διευκρίνισε σε ανάρτησή του στο X ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας και κάλεσε τους κατοίκους «να προετοιμαστούν για τις επιπτώσεις από το πέρασμα του Χέλεν, να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να προσευχηθούν για όλους αυτούς που επλήγησαν».

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα δύο θύματα, ένας άνδρας και μια γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους όταν ένα τροχόσπιτο παρασύρθηκε από ανεμοστρόβιλο.

Παράλληλα ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ντε Σάντις δήλωσε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην παράκτια πόλη Τάμπα.

Morning light revealing extensive storm surge damage in Steinhatchee. We estimate peak surge here was at least 10-12 feet. #Helene#flwxpic.twitter.com/bkSQpG37BL — Max Olson (@MesoMax919) September 27, 2024

Αφού έφτασε στη στεριά, ο τυφώνας εξασθένησε σταδιακά περνώντας από την 4η στην 1η κατηγορία της κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον που έχει πέντε βαθμίδες, συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 145 χιλιομέτρων την ώρα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.us, πάνω από δύο εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν είχαν ρεύμα στην Φλόριντα και στην Τζόρτζια ενώ η τροπική καταιγίδα κινείτο προς τα βόρεια.

Οι μετεωρολογικές αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση που αφορούσε πάνω από 55 εκατομμύρια Αμερικανούς, ιδιαίτερα για ανεμοστρόβιλους στο βόρειο τμήμα της Φλόριντα, στην Τζόρτζια και στη Νότια και τη Βόρεια Καρολίνα.

Το NHC προειδοποίησε επίσης για σημαντικές βροχοπτώσεις σε κάποια μέρη και για ενδεχομένως φονικές πλημμύρες, όπως και κατολισθήσεις νότια των Απαλαχίων.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι «θα πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά καιρικά φαινόμενα που έχουν σημειωθεί στα δυτικά τμήματα της περιοχής στην σύγχρονη εποχή».

This was the northeast east Quadrant which is normally the most violent hurricane helene pic.twitter.com/tOIZfJkm3S — jock williams meteorologist research (@Jockwilliams93) September 27, 2024

Οι κάτοικοι της Φλόριντα είχαν προειδοποιηθεί για ένα «ανυπέρβλητο» κύμα καταιγίδας, ενώ εικόνες έδειχναν πλημμυρισμένα σπίτια και καταρρακτώδεις βροχές.

Η Χέλεν έχει φέρει ήδη έντονες βροχοπτώσεις και οι αρχές ανησυχούν για τον κίνδυνο πλημμυρών από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Κατά τόπους στις ακτές η άνοδος της στάθμης του νερού μπορεί να φτάσει τα έξι μέτρα, δηλαδή στο ύψος ενός διώροφου κτιρίου.

Πρόκειται για ένα «σενάριο κατά το οποίο είναι αδύνατη η επιβίωση» και το φαινόμενο αυτό θα συνοδεύεται από «καταστροφικά» κύματα που θα μπορούσαν να σαρώσουν σπίτια και να μετακινήσουν αυτοκίνητα, είχε προειδοποιήσει ο Μάικ Μπρέναν, ο διευθυντής του NHC.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να λάβουν υπόψη τους τα «αιτήματα για εκκένωση» των αρχών.

Στην ακτή κοντά στο Ταλαχάσι, πολλοί έφυγαν αφού είχαν ασφαλίσει τα παράθυρα των σπιτιών τους με σανίδες.

Ωστόσο κάποιοι αποφάσισαν να μείνουν, όπως ο Τζον Λούπερ ο οποίος το έκανε σε αλληλεγγύη προς τη μητέρα του και τον αδελφό του. «Δεν θα φύγουν», σχολίασε, προσθέτοντας ότι μετανιώνει για την επιλογή τους.

Οι αρχές της κομητείας του Τέιλορ, στην Φλόριντα, ζήτησαν από τους κατοίκους που δεν ήθελαν να φύγουν να γράψουν με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στο σώμα τους το όνομά τους για να μπορούν να αναγνωριστούν αν χάσουν τη ζωή τους.

Στην Κρόουφορντβιλ, μικρή πόλη σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων νότια του Ταλαχάσι, ο Πάτρικ Ρίικερτ αποφάσισε επίσης να αγνοήσει τις προειδοποιήσεις.

«Θα μείνω εδώ, θα οχυρωθώ», δήλωσε ο πενηντάχρονος στο AFP, ο οποίος έχει μαζί του τα εγγόνια του. «Έχω εμπιστοσύνη στην πίστη μου και στο γεγονός ότι ο Θεός θα με προστατεύσει».

Η Τζόρτζια, το Τενεσί και η Νότια Καρολίνα θα υποστούν επίσης τις συνέπειες του τυφώνα.

Στην Φλόριντα, κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιβλήθηκε σχεδόν στο σύνολο της πολιτείας. Περίπου 3.500 στρατιώτες της Εθνοφρουράς κινητοποιήθηκαν και 2.000 επιπλέον έχουν τεθεί σε ετοιμότητα αν χρειαστεί, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της.

Πολλά αεροδρόμια, κυρίως αυτά του Ταλαχάσι και της Τάμπα, έχουν κλείσει.

From yesterday afternoon when ??Helene started kicking up with wind gusts & rain. We got some heavy rain & wind from its outer rain bands but were spared unlike other northern parts of the state. God be with our neighbors today as they venture out. A dangerous Hurricane.???? pic.twitter.com/JcKSkxNeZb — Janet ???? (@JanetGBello) September 27, 2024

Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου Χέλεν είναι ότι είναι ιδιαίτερα εκτεταμένος. Το μέγεθός του τον καθιστά «έναν από τους μεγαλύτερους τυφώνες πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού στη διάρκεια αυτού του αιώνα», σημείωσε ο ειδικός Μάικλ Λόουρι.

Αν και πολλοί τυφώνες έχουν ήδη πλήξει τις ΗΠΑ φέτος, ανάμεσά τους οι Μπέριλ και Ντέμπι, αυτοί ήταν λιγότεροι ισχυροί από τον Χέλεν την ώρα που έφτασαν στην στεριά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ