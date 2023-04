ΗΠΑ: Τουλάχιστον 21 νεκροί από καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους - Εικόνες καταστροφής - ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις νότιες και κεντροανατολικές ΗΠΑ λόγω ανεμοστρόβιλων και σφοδρών καταιγίδων που κατέστρεψαν σπίτια και επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών.

Το Τενεσί μετρά επτά νεκρούς λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, που έπληξαν στη κομητεία ΜακΝέρι ανατολικά του Μέμφις, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μάγκι Χάναν, εκπρόσωπος της πολιτειακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Ο αριθμός τους έρχεται να προστεθεί στα 14 άλλα θύματα στις πολιτείες του Αρκάνσας, του Μισισιπί και της Αλαμπάμα, στον αμερικανικό Νότο, καθώς και σε αυτές της Ιντιιάνα και του Ιλινόις, στο κεντροανατολικό τμήμα της χώρας.

Η Λιτλ Ροκ, πρωτεύουσα του Αρκάνσας, δέχθηκε ιδιαίτερα σφοδρό πλήγμα. Οι κάτοικοι αντίκρισαν εικόνες καταστροφής, με αυτοκίνητα να έχουν αναποδογυριστεί, τεράστια δέντρα να έχουν ξεριζωθεί, στύλους τηλεπικοινωνιών να έχουν σπάσει ή ακόμα και σπίτια να έχουν διαλυθεί. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την πολιτεία, σύμφωνα με την κυβερνήτρια Σάρα Χάκαμπι Σάντερς.

«Γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους και αναζητούν καταφύγιο», δήλωσε ο δήμαρχος της Λιτλ Ροκ Φρανκ Σκοτ.

Scary scenes last night as a tornado moved through Tunica, MS in northern Mississippi (south of Memphis, TN). Numerous tornadoes touched down on Friday and crews from the National Weather Service will be surveying damage in the coming days. pic.twitter.com/mYjJ8go6sK — WeatherNation (@WeatherNation) April 1, 2023

Η Σάντερς, που δήλωσε χθες ότι συνομίλησε τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, είχε κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και είχε αναπτύξει περίπου 100 μέλη της εθνοφρουράς.

Οι αρχές του Μισισιπί από την πλευρές τους ανακοίνωσαν έναν θάνατο και πολλούς τραυματισμούς στην κομητεία Ποντοτόκ σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων, νότια του Μέμφις.

Ένας ηλικιωμένος σκοτώθηκε επίσης στην Αλαμπάμα όταν ανεμοστρόβιλος έπληξε το σπίτι του, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης Χάντσβιλ κοντά στα όρια της πολιτείας με το Τενεσί.

Στο βόρειο τμήμα της χώρας, στη μικρή πόλη Μπελβιντέρε, δυτικά του Σικάγο στην πολιτεία Ιλινόις, κατέρρευσε λόγω της σφοδρής καταιγίδας μέρος της στέγης και της πρόσοψης του θεάτρου την ώρα μουσικής συναυλίας.

Woman from Little Rock, Arkansas takes direct hit from tornado. Sucked from building into parking lot pic.twitter.com/Z176d40d7t — Levandov (@blabla112345) April 2, 2023

Ο Σον Σαντλ, αρχηγός των πυροσβεστών στο Μπελβιντέρε, έκανε λόγο για έναν νεκρό και 28 τραυματίες, εκ των οποίων πέντε νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Στην κομητεία Κρόφορντ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κατάρρευση κατοικίας, δήλωσε ο Κέβιν Σουρ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο Ιλινόις.

New video - Inside the EF3 tornado next to the fire station at Breckenridge and N. Shackleford in west Little Rock. Mike Bennett and his friend were outside and ran for safety. pic.twitter.com/marQHhrwYg — Todd Yakoubian (@KATVToddYak) April 2, 2023

Στη γειτονική πολιτεία Ιντιάνα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας καταιγίδας στην κομητεία Σάλιβαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Πάνω από 650.000 νοικοκυριά έμειναν χθες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο Οχάιο, την Πενσιλβάνια, το Τενεσί, το Κεντάκι και τη Δυτική Βιρτζίνια, σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο PowerOutage.

ΑΠΕ-ΜΠΕ - AFP