ΗΠΑ: Τουλάχιστον 43 νεκροί σε τέσσερις πολιτείες από το πέρασμα του τυφώνα Χέλεν

Η Χέλεν, που από ισχυρός τυφώνας υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα, κινείται τώρα προς το Τενεσί και το Κεντάκι, ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC). Γύρω στο μεσημέρι, περισσότεροι από 50 άνθρωποι είχαν παγιδευτεί στην ταράτσα ενός νοσοκομείου, στην κομητεία Γιουνικόι του Τενεσί, περίπου 120 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Νόξβιλ. Τα νερά έχουν μετατρέψει σε βάλτο την αγροτική κοινότητα και, με την υπερχείλιση του ποταμού Νολιτσάκι, ασθενοφόρα και άλλα οχήματα αδυνατούν να φτάσουν και να απομακρύνουν τους ασθενείς.

Hurricane Helen in the state of Florida?????? pic.twitter.com/Xfs5lB0wUw

Οι διασώσεις συνεχίζονται με βάρκες.

Στη δυτική Βόρεια Καρολίνα, οι αρχές της κομητείας Ράδερφορντ προειδοποίησαν τους κατοίκους κοντά στο Φράγμα της Λίμνης Λιουρ να φύγουν και να αναζητήσουν καταφύγιο σε υψηλότερα σημεία καθώς φοβούνταν ότι το φράγμα θα κατέρρεε ανά πάσα στιγμή.

Στη γειτονική κομητεία Μπάνκομπι, έκλεισαν λόγω κατολισθήσεων οι διαπολιτειακοί οδικοί άξονες 40 και 26.

One of the biggest hurricanes in the Gulf of Mexico in a century. Water is expected to rise up to 6 m along the coast and move 32 km deep into the mainland. pic.twitter.com/w7oJvxRDpd

Deadly Category 4 Hurricane Helen hits Florida. There may be many victims.

Στη Φλόριντα, νερά παρέσυραν τροχοβίλες στο Σταϊνχάτσι και πολλοί δρόμοι στην Τάμπα έχουν γίνει αδιάβατοι λόγω των νερών. Στην κομητεία Πάσκο, οι τοπικές αστυνομικές δυνάμεις διέσωσαν 65 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Florida was hit by the powerful Hurricane Helen

This is one of the largest storms that hit the US.

In the state recorded problems with electricity, roads flooded, and airports do not work. It is reported about the first victims of the raging natural disaster. pic.twitter.com/bUyFOjd4pP