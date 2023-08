ΗΠΑ: Τουλάχιστον 4 νεκροί από πυροβολισμούς σε μπαρ στην Καλιφόρνια - ΕΙΚΟΝΕΣ

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου υπήρξε «εμπλοκή» αστυνομικού, πρόσθεσε η ίδια πηγή, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο δράστης έπεσε νεκρός από δικά του πυρά. Κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε, διευκρίνισε.

Νωρίτερα, ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός KABC, μέρος του εθνικού δικτύου του ABC News, αναφέρθηκε σε 2 νεκρούς στην κοινότητα Τραμπιούκο Κάνιον, στην κομητεία Όραντζ της Καλιφόρνιας, στο επεισόδιο σε μπαρ-εστιατόριο όπου συχνάζουν μοτοσικλετιστές.

4TV BREAKING ** Several people killed in shooting at a bikers' bar in California's Orange County: Police pic.twitter.com/vEN4ArOsL4