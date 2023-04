ΗΠΑ: Τουλάχιστον δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ανεμοστρόβιλο στο Λιτλ Ροκ - ΒΙΝΤΕΟ

Η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, η ρεπουμπλικανή κυβερνήτρια του Άρκανσο, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αργά το βράδυ χθες Παρασκευή πως δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Γουίν, περίπου 160 χιλιόμετρα ανατολικά της Λιτλ Ροκ, κοντά στα σύνορα με την πολιτεία Τενεσί.

Περίπου 30 τραυματίες διακομίστηκαν από την πυροσβεστική και άλλες υπηρεσίες πρώτων βοηθειών σε νοσοκομεία, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Λιτλ Ροκ Φρανκ Σκοτ, τονίζοντας πως δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι μέχρι στιγμής.

